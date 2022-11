Explora Journeys, svelate le tappe del tour inaugurale in Nord Europa

Explora Journeys svela le tappe della prima crociera di Explora I, che partirà per il viaggio inaugurale il 17 luglio 2023 attraverso i fiordi e oltre il Circolo polare artico.

La prima delle sei navi di Explora Journeys salperà da Southampton per effettuare un viaggio di 15 notti salpando in direzione del Nord Europa e attraccando in 12 destinazioni di quattro Paesi.

Michael Ungerer, chief executive officer di Explora Journeys, ha spiegato: “Fin dal primo giorno, abbiamo avuto una vision chiara con l'obiettivo di creare una nuova esperienza di viaggio sul mare. Siamo felici che, nel corso del suo viaggio inaugurale, la nostra prima nave da crociera Explora I consentirà agli ospiti di conoscere alcune delle destinazioni più belle del Nord Europa”.



Salpando da Southampton, Explora I toccherà Zeebrugge in Belgio e Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen e Stavanger in Norvegia, prima di proseguire per la Danimarca, dove visiterà Skagen e la capitale del Paese, Copenaghen, ultima tappa del viaggio che finirà il 1 agosto.

Michael Ungerer ha aggiunto: “Gli ospiti a bordo di Explora I potranno immergersi nelle culture locali, esplorando sia i luoghi principali che angoli meno noti, ammirando alcune delle meraviglie della natura. Durante il viaggio ci saranno anche delle sorprese, come esperienze emozionanti, omaggi selezionati e artisti ospiti”.

Il 'Viaggio inaugurale attraverso fiordi meravigliosi e oltre il Circolo polare artico' di Explora Journeys è già prenotabile.