Un nuovo cluster di agenzie di viaggi, un rinnovato sistema di incentivazione e investimenti sulla piattaforma: sono queste alcune delle novità del nuovo contratto con la distribuzione che Costa Crociere sta presentando in questi giorni in anteprima a oltre 1.500 agenzie di viaggi in tutta Italia, durante il roadshow itinerante "Insieme per creare valore".

Il contratto è valido dal 1 dicembre 2022 e si pone in continuità con il Contratto di Valore lanciato ad aprile dello scorso anno. Tra le novità, una nuova profilazione dei partner: ai cluster già esistenti, ovvero Costa Point (per le agenzie con fatturati più consistenti) e Costa Dealer, si aggiungono le Costa Point Excellence, "destinato ai punti vendita storicamente legati a Costa e che esprimo volumi di vendita eccellenti", come si legge in una nota.



Il programma C-Value Servizi

Con il nuovo programma C-Value Servizi inoltre ci saranno "nuovi piani di comunicazione integrata", con la possibilità di "essere più visibili sia sul territorio che online" e "incrementare i volumi delle vendite e la redditività grazie a nuovi, potenti strumenti di comunicazione sui social media".



Rinnovato anche il sistema di incentivazione per le agenzie di viaggi, "caratterizzato da un sistema commissionale che remunererà in modo adeguato le vendite di qualità e offrirà guadagni più elevati in base al valore della prenotazione". Varato anche il nuovo Segui-C, che consente di "guadagnare tutto l’anno a fronte del raggiungimento di obiettivi predefiniti" e il nuovo programma loyalty C-Premia, un progetto pensato "per premiare e coinvolgere, incentivandoli, i singoli agenti di viaggio, che avranno la possibilità di scegliere il proprio premio all’interno di un ricchissimo catalogo".



I plus comprendono anche la nuova piattaforma di gestione della comunicazione social, Red Hab, e il sistema di geolocalizzazione del punto vendita sul sito di Costa Crociere, oltre al potenziamento della Costa Academy e dei tool digitali di prenotazione e informazione. Rinnovati anche i materiali per l'allestimento dei punti vendita.



Il legame con le agenzie

Per poter usufruire dei vantaggi, alle agenzie partner sarà chiesto "l’impegno a portare a termine con successo alcune attività fondamentali" tra cui anche il completamento dei percorsi formativi, la corretta esposizione dei materiali promozionali e l'uso dei canali di prenotazione digitale.



“Il Contratto C-Value 2023 sarà in continuità con l’attuale Contratto di Valore" spiega Riccardo Fantoni (nella foto), direttore vendite di Costa Crociere. Che aggiunge: "Il nuovo programma C-Value Servizi prevederà tantissimi servizi base per tutti e un’ulteriore serie a scelta per i nostri migliori Partner, Costa Point e Costa Point Excellence, con l’obiettivo di rappresentare per le agenzie di viaggi il principale partner di servizi innovativi e di qualità per raggiungere i risultati attesi, a vantaggio di tutta la filiera”.