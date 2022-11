KiboTours e l’avventura nel ‘quarto vuoto’ dell’Oman

Un viaggio avventura nel famoso ‘quarto vuoto’, Rub’ Al-Khali, il più grande deserto di sabbia del mondo nella parte più meridionale della Penisola Araba, in Oman.

È quanto propone KiboTours, che lancia una viaggio di 9 giorni nel Paese con 3 notti in un campo tendato nel deserto.



Il primo assaggio è il Wahiba Sands, situato nella parte orientale del Paese ed esteso per circa 12.500 chilometri quadrati, dove si pernotta in un campo fisso; il terzo giorno si raggiunge Mahoot, percorrendo il deserto in direzione Sud-Est tra dune che si gettano in mare, per la notte il campo viene allestito lungo la costa omanita.



Da qui si parte per 3 giorni di puro deserto Rub’ Al-Khali. La vera avventura consiste nel non avere un programma rigidamente prestabilito, con il Gps si naviga in questo mare di sabbia, si valicano le dune e si respira un’aria di libertà.



Il tour prevede che si percorrano circa 200 chilometri in 4x4 al giorno, vale a dire 5 o 6 ore di auto. Nel tardo pomeriggio si cerca una location per allestire il campo. Ultima tappa prima di rientrare nel è la città perduta di Ubar, o meglio quello che ne resta. La città è conosciuta come l’Atlantide delle Sabbie, e anche come Iram dei Pilastri.



Il viaggio prevede un minimo di 8 partecipanti.