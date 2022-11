Si chiama ‘6oltre’ ed è dedicata a ‘incontri per professionisti che guardano al futuro’.

Coinvolti nell’iniziativa ancora una volta sei tour operator – Msc Crociere, Gruppo Nicolaus, GoWorld, Idee per Viaggiare, Ota Viaggi, Guiness Travel - che hanno deciso di ripetere la positiva esperienza di ‘Ricomincio da te’ organizzando una ciclo di roadshow itineranti che in oltre 20 tappe raggiungeranno le agenzie di viaggi dal Nord al Sud della Penisola. Prime tappe domani, 22 novembre, a Salerno e a seguire il 23 a Napoli e il 24 a Roma.



In ogni tappa i sei tour operator verranno supportati da alcuni sponsor, che come in passato varieranno in base alle date.

Quest’anno l’iniziativa durante la quale verranno presentati progetti, novità e iniziative per il futuro partirà in anticipo rispetto alla prima edizione della scorsa primavera, ma riprodurrà il medesimo format.



Si tratta di un’iniziativa commerciale che ha l’obiettivo di ottimizzare costi e risorse organizzando eventi in grado di arrivare al trade in modo diretto e profittevole. Niente a che vedere con esperimenti sul modello di TOgether, ma un’inziativa specifica, all’interno della quale ogni operatore si occupa di un aspetto specifico dell’organizzazione, dai rapporti con gli sponsor al marketing, dalla gestione degli inviti alle agenzie alla comunicazione. I.C.