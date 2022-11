Silver Endeavour amplia l'offerta di crociere polari extra lusso

Nel corso dell’estate 2024 e dell’inverno 2024-25, Silver Endeavour amplierà l’offerta di crociere polari ultra lusso alla volta di oltre 125 delle destinazioni fra le più remote al mondo.

Silversea ha infatti presentato 27 nuovi viaggi a bordo di Silver Endeavour in partenza tra aprile 2024 e febbraio 2025, che includono ulteriori scali verso l'Antartide e l'Artico, oltre che verso le isole Britanniche e l'Islanda.

"Grazie al fatto di poter navigare anche nei mari ghiacciati, Silver Endeavour intraprenderà 27 viaggi verso alcune delle destinazioni più remote dell'Antartide, dell'Artico, delle isole Britanniche e dell'Islanda tra aprile 2024 e febbraio 2025 - ha sottolineato Conrad Combrink, svp expeditions, destination and itinerary management di Silversea Cruises -. Oltre a rafforzare la posizione di Silversea come principale compagnia per crociere di spedizioni di lusso, i nuovi viaggi 2024/2025 di Silver Endeavour amplieranno l'offerta polare più diversificata del settore, poiché la nave si avventura fuori dalle rotte più famose per offrire agli ospiti un'esperienza completa”.



Nella primavera del 2024, Silver Endeavour offrirà una serie di viaggi che esploreranno il meglio delle isole britanniche e dell'Islanda, inclusi due nuovi itinerari di 14 giorni. Silver Endeavor farà quindi rotta verso la terra del fuoco e del ghiaccio, passando per Guernsey, le isole Scilly, l'isola di Man, le Ebridi e l'isola di Skye, prima di avventurarsi nell'Artico dal 1 giugno 2024.

In partenza da Reykjavik il 1 giugno, Silver Endeavour intraprenderà poi nove viaggi nell'Artico durante la stagione estiva, di durata compresa tra 10 e 16 giorni. Diversi itinerari possono essere combinati per un totale di 67 giorni di esplorazione tra il 15 luglio e il 19 settembre. L'itinerario esteso, tra Churchill (Manitoba) e Reykjavik, incorpora esplorazioni della Groenlandia e dell'Alto Artico canadese.



Silver Endeavour tornerà in Antartide dal 29 ottobre 2024, intraprendendo 14 viaggi nel continente bianco, con partenze che vanno dai sei ai 21 giorni. In partenza il 6 gennaio 2025, il viaggio pi ùlungo farà scalo in varie destinazioni in tutta la Penisola Antartica, alle isole Falkland e nella Georgia del Sud.