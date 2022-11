Msc, Vago: “Ancora interessati a Ita”

di Amina D'Addario

La speranza del gruppo Msc di conquistare Ita Airways resta viva. È stato lo stesso presidente di Msc Crociere Pierfrancesco Vago (nella foto) a confermare l’intenzione di non abbandonare il piano di acquisizione della compagnia.

In un’intervista rilasciata al The Medi Telegraph durante l’inaugurazione a Doha, in Qatar, della Msc World Europa, il manager ha spiegato: “Il dossier è aperto, siamo interessati, ma bisogna anche capire le intenzioni dell’azionista di maggioranza”.



La posizione di Vago

Poi, senza nascondere lo stupore per la decisione del Governo Draghi di scegliere il fondo Usa Certares per la privatizzazione di Ita, ha aggiunto: “Sì. La nostra offerta poteva rappresentare la soluzione ideale per il vettore”.



Intanto il Mef - azionista unico di Ita - ha deciso di riaprire la partita per la cessione dell’aviolinea e, secondo indiscrezioni, sarebbe ora pronto ad affidare ai nuovi vertici della compagnia un nuovo mandato, quello di chiudere entro la fine dell’anno un accordo preliminare con Msc e Lufthansa.