Percorsi Religiosi potenzia l'offerta sulla Giordania

Percorsi Religiosi potenzia l’offerta. Il t.o. parte del Gruppo Primarete Vacanze e attivo nell’organizzazione di viaggi religiosi e culturali, amplia l’offerta sulla Giordania, proponendo tour di gruppo o per gruppi familiari, che rappresentano il suo punto di forza.

“I nostri viaggi - spiega il responsabile del t.o., Gabriele Onni -, sono tutti concentrati sulla scoperta degli aspetti culturali delle destinazioni toccate. La Giordania ad esempio, ha accolto nel passato varie culture, dai nabatei ai romani e agli arabi, che hanno lasciato testimonianze di grande bellezza”.



I tour programmati si svolgono a bordo bus Granturismo con accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano. Per i tour di famiglia si utilizzano minibus sempre con guida. “Le nostre proposte comprendono anche una notte nel deserto di Wadi Rum in un campo tendato per vivere l’esperienza beduina. La programmazione con voli diretti partita lo scorso ottobre, proseguirà fino a maggio 2023”.