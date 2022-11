Boscolo, l’inverno alla scoperta del Nord Europa

Rotta verso Nord. Per la stagione invernale Boscolo punta, in aggiunta agli itinerari classici, su cinque top tour dedicati alla scoperta delle città e dei paesaggi innevati dell’Europa settentrionale.



Si tratta, nel dettaglio, di: ‘Capitali del Nord’, che a dicembre propone un viaggio tra i più bei panorami scandinavi; ‘Stoccolma, Helsinki: città del Mar Baltico’, che consente di raggiungere Helsinki in crociera (l’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave proprio nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023); ‘Il fascino dei fiordi d’inverno’, che consente di immergersi nella natura nordica per le feste di Capodanno e dell’Epifania.

Chiudono la lista dei top five due itinerari particolarmente immersivi, in Norvegia e Finlandia. L’operatore prevede una partenza speciale, l’11 febbraio, del tour ‘Tromso, paesaggio artico e aurora boreale’, che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami. Mentre a febbraio ‘Kuusamo Ruka avventura Artica’, un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia.