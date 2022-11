Corsica Sardinia Ferries lancia le minicrociere di Capodanno

Arrivano le proposte di minicrociere firmate Corsica Sardinia Ferries per trascorrere il Capodanno in due differenti destinazioni servite dalla campagnia.

Le proposte lanciate dalle ‘Navi Gialle’ prevedono un viaggio in Corsica a bordo della Mega Express Two con partenza il 31 dicembre da Livorno e arrivo a Bastia nel pomeriggio della medesima giornata. La crociere prevede un cenone a bordo e la possibilità il 1 gennaio di trascorrere la giornata nella cittadina della Corsica, con rientro a Livorno alle 18.



La seconda possibilità è invece una partenza da Savona la sera del 30 dicembre e arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre, con possibilità di sbarcare per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città.

Il viaggio di due notti prevede anche cenone con veglione e il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 17 del 1° gennaio.



“Per il veglione, gli chef di bordo proporranno menu creati ad hoc: piatti della tradizione, con ingredienti più creativi e materie prime di qualità” commenta Sébastien Romani, chief sales officer di Corsica Sardinia Ferries.