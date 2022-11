Settemari: “Egitto protagonista dell’inverno”

L’Egitto domina l’inverno di Settemari. L’operatore traccia un primo bilancio della stagione appena partita, registrando buoni numeri su Marsa Alam e Sharm el Sheikh.

“Il riscontro è ottimo – scrive il t.o. in una nota -, il brand registra importanti feedback dal trade e ottimi trend di vendita”.



Il Paese si conferma tra le destinazioni invernali di punta, trainato in particolare dal Settemari Club Blue Lagoon di Marsa Alam. “L’Egitto, destinazione storica per Settemari, continua a dare molte soddisfazioni - commenta Beppe Pellegrino, direttore generale di Settemari -. La continua e incessante richiesta per soggiorni in Mar Rosso ci sprona ad ampliare l’offerta in cerca di prodotti sempre in linea con le aspettative dei clienti e con i nostri standard qualitativi. Il Blue Lagoon di Marsa Alam, villaggio di punta per il tour operator, ed ora il nuovo Barcelò Tiran Sharm a Sharm El Sheikh, offrono una scelta agli amanti del medio raggio, con due ottimi club, ora ancor più grazie al nuovo format di animazione on demand, Settemari Play, affiancato alla consueta formula di animazione soft”.



Buona anche la performance di Zanzibar, Maldive e Kenya, “molto richieste dai clienti, le tre destinazioni chiave continuano a mantenere un ottimo trend di vendita”, precisa Leonardo Rosatelli, nuovo responsabile commerciale Uvet Viaggi Turismo area Leisure. “Lo storico Twiga Beach Resort e Spa, gestione UHC - continua -, si conferma indiscussa meta per gli amanti dell’Africa più autentica. Con grandissima sorpresa, anche il Sansi Kae Beach resort a Zanzibar e il Fihalhohi, new entry nella programmazione Settemari, stanno riscuotendo un ottimo successo”.