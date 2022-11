Going2Italy cerca personale per la divisione incoming

Dopo aver lancia la nuova divisione incoming, Going2Italy, affidata alla guida di Roberto Pannozzo (nella foto) il tour operator di casa Bluvacanze è alla ricerca di tre figure professionali da inserire per dare corpo al progetto di Italia di alta gamma.

“La relazione con la distribuzione sarà la chiave di volta di Going2Italy – dice Pannozzo -: focalizzandoci inizialmente sui mercati di Europa, Stati Uniti e Sud America. Determinante sarà la sinergia con il programma di internazionalizzazione interna e con il gruppo Msc”.



Parte quindi il recruiting per gli uffici di Milano e di Roma. I profili richiesti devono avere una specifica esperienza in posizioni analoghe e pronti a rispondere alla sfida dell’internazionalità: creare capolavori di pregiata italianità e collocarli su un mercato affollato di “Italian like”.



Il t.o. ricerca un responsabile prodotto che si occuperà di negoziare servizi e di creare esperienze di viaggio per i clienti esteri con particolare focus sul segmento lusso, un sales & business development manager che si occuperà dello sviluppo delle relazioni con clienti b2b sul mercato estero per il segmento incoming. E un travel designer che avrà la responsabilità di costruire itinerari e gestire le richieste dei clienti esteri. Si richiede elevata conoscenza del settore hotel lusso, catene alberghiere, servizi accessori.



Tutti i dettagli sulle posizioni ricercate e i contatti si trovano a questo link.