Msc World Europa in viaggio verso Doha, il 13 novembre il battesimo

Ha iniziato il suo viaggio verso Doha, dove verrà battezzata il prossimo 13 novembre, la nuova ammiraglia di Msc, la World Europa. La nave si estende su 22 ponti, è larga 47 metri, dispone di 2.626 cabine e vanta oltre 40.000 mq di spazio pubblico.

Una modernissima metropoli urbana in mare, che rappresenta il futuro delle crociere e offrirà un vero e proprio mondo di esperienze diverse. Tra le principali caratteristiche di World Europa la World Promenade, lunga 104 metri, luogo ideale per l'intrattenimento diurno e notturno.



MSC World Europa trascorrerà la propria stagione inaugurale nel Golfo offrendo crociere di 7 notti da Dubai ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi Uniti, Dammam, Arabia Saudita, Doha, Qatar, prima di tornare a Dubai con un pernottamento per scoprire la città. L’ammiraglia si dirigerà poi verso il Mediterraneo nell'estate del 2023.