Massa, Msc Crociere:

“Vogliamo diventare il primo fornitore per le adv”. Leonardo Massa, country manager Italia Msc, in occasione della convention di Bluvacanze, in corso su Msc Bellissima, ha analizzato il piano industriale della compagnia focalizzato su "investimenti", che hanno generato una crescita costante e la messa in flotta tra il 2022 e il 2026 di nuove navi e relativi itinerari.

Il 17 luglio 2023 da Southampton si aggiungerà il debutto di Explora I, la prima nave del brand luxury Explora Journeys, con 461 suite dal design innovativo, che vanno dai 35 ai 250 mq ospitando 900 persone. Veri e propri hotel di lusso galleggianti dove il cliente hight spender trova servizi personalizzati ed esclusività.