Azemar presenta Joy Island. L’ultimo nato di Cocoon Collection

Azemar torna a incontrare le agenzie di viaggi della Capitale e lo fa con un evento organizzato in collaborazione con Ita Airways che ieri sera ha radunato un gruppo selezionato di punti vendita in un locale del centro.

"Siamo mancati troppo tempo da Roma, perché in questi anni - ha spiegato il titolare Alessandro Azzola (nella foto)-, a parte il tour operator classico a cui siamo legatissimi, abbiamo fatto un percorso molto complicato, che all'inizio poteva sembrare impossibile: costruire degli alberghi nostri, perché vendere prodotti di terzi era diventato molto faticoso e a volte anche svilente".



Un percorso ambizioso, che oggi Azzola può guardare con soddisfazione: "Siamo riusciti a costruire nelle due destinazioni che ci caratterizzano, Maldive e Zanzibar, delle strutture di nostra proprietà e oggi siamo molto fieri: a novembre festeggeremo i dieci anni del Gold Zanzibar, una struttura che resta aperta 12 mesi l'anno perché si trova su una spiaggia, quella di Kendwa, che è l'unica a non essere interessata dal fenomeno delle maree".



Un nuovo resort

L'ultima iniziativa in dirittura di arrivo riguarda, però, le Maldive e porta il nome di Joy Island, resort della Cocoon Collection, che sarà inaugurato a maggio. "Ci troviamo nell'atollo di Malè Nord, a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale. Conta in tutto 150 camere, di cui 60 water villas, e tra i suoi punti di forza spiccano un campo da tennis, un campo da padel e un miniclub molto strutturato".



Amina D'Addario