Msc Crociere, rotta sul 2023

"Ventitre navi nel 2023 e un piano di sviluppo che prevede anche un buon recupero sul fronte dei margini: il futuro di Msc Crociere procede a tappe spedite, delineate dal managing director Leonardo Massa nel corso di un incontro avvenuto nei giorni di fiera.



"Il 2022 ha registrato un vero e proprio boom di prenotazioni, cominciate in aprile e proseguite fino a ottobre - spiega il manager -. Non un fuoco di paglia, ma una ripresa duratura, che vorremmo cavalcare anche nei mesi futuri cercando di ritornare a un advance booking che quest'anno è mancato".



Sull'advance booking insiste il direttore commerciale, Luca Valentini, che ricorda come l'anticipo sulla programmazione ha proprio l'obiettivo di spingere sui numeri per la prossima estate"... (continua nella digital edition)