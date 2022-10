P&O Cruises, slitta a fine dicembre il debutto di Arvia

Slitta il debutto della nuova nave Arvia di P&O Cruises. La compagnia di crociere ha annullato il viaggio inaugurale previsto per il 9 dicembre, programmando il primo itianerario per il 23 dicembre.

"Abbiamo preso questa decisione perché non scenderemo a compromessi sugli elevati standard di costruzione, design degli interni e servizio per i quali P&O Cruises è nota", ha spiegato la compagnia a Travel Mole.



Ai clienti che hanno prenotato il viaggio inaugurale P&O Cruises garantirà un rimborso completo del biglietto più un credito aggiuntivo da usare per un viaggio futuro.