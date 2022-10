Evaneos fa ripartire le famiglie: ecco le proposte più curiose nel mondo

Dopo oltre due anni di stop forzato le famiglie riprendono a viaggiare, e lo fanno anche nella stagione più fredda. I dati sono quelli dell’ultima rilevazione Evaneos, che quantifica in un più 75% l’incremento della spesa per nucleo famigliare nel 2022 rispetto all’anno precedente e del 45% rispetto al 2019 pre-pandemico.

“Viaggiare in inverno offre un duplice vantaggio - commenta Viola Migliori, country manager Southern Europe Evaneos -. Da un lato si evita il sovraffollamento estivo, garantendosi esperienze più piacevoli, dall’altro si fa qualcosa per l’ambiente: l’overtourism agostano ha infatti un impatto devastante su comunità e ambiente. Per questo per noi è importante proporre ai nostri viaggiatori esperienze invernali accattivanti e affrontabili anche da nuclei famigliari con bambini e adolescenti. Per Evaneos è importante che i più giovani imparino a viaggiare e conoscere nuove culture”.



Le idee long haul

Sul lungo rqaggio gli agenti locali Evaneos propongono alle famiglie la Thaiandia, con itinerari che si snodano dalle lussureggianti insenature di Similan, sul Mare delle Andamane, alle spiagge segrete di Koh Samet, lungo il Golfo della Thailandia.



Sempre in tema di vacanze natura il Costa Rica è una delle mete che più piacciono ai bambini per la grande ricchezza della sua fauna. Qui gli agenti locali Evaneos mettono a disposizione dei viaggiatori una guida certificata che li condurrà alla scoperta dei parchi naturali del Paese.



Esperienze a tu per tu con la natura anche in Africa, con i safari a piedi sulle orme dei Big Five in Kenya.

Sempre in Africa Evaneos propone alle famiglie con bambini escursioni notturne nel deserto marocchino di Agafay, un piccolo deserto roccioso a 45 minuti da Marrakech, per osservare il firmamento. Oppure ancora un’interessante esperienza di vita nomade all'Erg Chigaga, lo scenario perfetto per sperimentare la quotidianità dei beduini tra passeggiate in cammello e cene intorno al fuoco.



In Oman, infine, è possibile passeggiare fra le dune più alte del mondo, a Wahiba Sands, dove raggiungono i 100 metri di altezza.

Ideati per i più piccoli anche gli itinerari in Egitto e Cambogia, con proposte che spaziano dalla caccia al tesoro connessa allo smartphone alla gita in barca nei fossati, fino ai percorsi avventura sugli alberi.



Per gli adolescenti

Numerose le proposte anche per famiglie con adolescenti, dai tour in bici in Bretagna al surf in Sudafrica, dal corso di cucina yucateca a Izamal, in Messico, alle avventure dell’estremo Nord dell’Europa, tra gite in slitta ed escursioni a bordo delle navi rompighiaccio.



(Photo credit: Neil and Zulma Scott)