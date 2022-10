di Alberto Caspani

A TTG Travel Experience 2022 si è parlato anche di un nuovo modo di fare impresa spingendo per un modo di viaggiare più etico, sostenibile, inclusivo e rigenerativo. Affinché l'esperienza di viaggio possa portare ricadute positive anche sui territori.

Per questo Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia ha dialogato con Gianluca Rubino (nella foto), ad di Kel 12, primo tour operator in Italia a ottenere la certificazione B Corp, Angelica Pastorella, sinologa e appassionata di antropologia, tour leader esperta e capo progetto Water&Beyond e Matteo Ghedini, Evolution flow leader and startup ecosystem catalyst di Nativa.



"Kel 12 ha fatto della sostenibilità il suo modo di essere - ha detto Rubino -, ma eravamo abituati già da prima. Un'azienda che decide di intraprendere questo cammino lo deve avere già dentro. Si deve passare dalla soddisfazione dello shareholder alla soddisfazione di tutti gli stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, l'ambiente e il territorio".