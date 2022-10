Il lusso abbordabile firmato Aeroviaggi

"Quando parliamo di lusso ci riferiamo a un upscale ‘abbordabile’: il lusso puro non è tra i nostri obiettivi”.

Marcello Mangia (nella foto), presidente Aeroviaggi, prende le distanze dalla classica vacanza a cinque stelle: “Per intenderci, siamo lontani dallo stile Rocco Forte - precisa -. Per noi il lusso significa qualità dell’offerta gastronomica, intrattenimento, emozioni”.



Intanto, però, per venire incontro alla clientela estera il prossimo anno due delle strutture del gruppo si fregeranno di insegne internazionali (la scelta oscilla tra Hilton e Marriott): si tratta del Brucoli, che diventerà un resort 5 stelle, e del Cala Blu in Sardegna, che subirà un upgrading e cambierà nome in Santa Teresa.



Apriranno a metà giugno 2023.