Glamour, la rinascita dei viaggi e gli investimenti per il futuro

Glamour Tour Operator fa il punto sul 2022: un anno che nei primi tre mesi è stato caratterizzato da numerose difficoltà, con un aprile che ha visto poi l'aprirsi di un maggior numero di destinazioni e dunque un cambiamento.

"Abbiamo notato una progressione che ci ha condotto verso una buona estate e verso la rinascita di un'industria che era crollata ai minimi storici", commenta Luca Buonpensiere (nella foto), owner di Glamour tour operator. "Il nostro primo Paese di riferimento, gli Usa, è tornato forte così come l'Oceano Indiano e l'Africa".



Proprio quest'ultima è una destinazione che il t.o. ha iniziato ad approfondire nell'epoca post Covid e che nel 2023 verrà potenziata con un prodotto sempre più ampio e personalizzato. "Per i prossimi mesi, dopo un settembre andato benissimo

- conclude Buonpensiere -, sono fiducioso e sino a fine anno i viaggi andranno bene. Qualche timore lo riscontro sul 2023, che sarà ancora influenzato dalla situazione geopolitica mondiale e dall'inflazione". G. G.