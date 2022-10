Il lusso firmato Acampora Travel

Guarda al lusso Acampora Travel, storico operatore della Costiera che negli ultimi anni ha iniziato a curare con maggiore attenzione il target di clientela di alto livello. "È un segmento che non tradisce le aspettative e anzi, fra tutti, è quello che sta dando le maggiori soddisfazioni" spiega Gino Acampora, titolare dell'operatore.

Per rivolgersi a questo target di clientela Acampora Travel ha lanciato una linea di ville di lusso a Sorrento e nella zona. "Abbiamo due strutture di questo tipo, una villa classica completamente restaurata e Villa Sacco, che abbiamo aperto nel giugno di quest'anno. Quest'ultima, in particolare, dispone di 12 camere, ognuna delle quali dedicata a un diverso artista e offre un'accoglienza contemporanea" spiega ancora Acampora.



A queste due strutture si aggiungerà, per la prossima stagione, una nuova proposta: un vecchio casale tipico il cui debutto è previso nel prossimo mese di maggio.



"Abbiamo un settore dedicato in azienda, che cura solo il segmento lusso: è una clientela che chiede di essere seguita con un'attenzione particolare - dice ancora Acampora -. Per loro, accanto alle strutture di accoglienza, mettiamo in campo una serie di servizi, come escursioni dedicate e riservate o scuole di cucina".