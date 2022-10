Baobab: Mar Rosso, Maldive, East Africa e Caraibi al centro dei piani

"Baobab ingrana la quinta. Il tour operator generalista di casa Th Group punta sulla prossima stagione per stabilizzarsi su quelle che sono le sue destinazioni di punta. " Per Baobab - conferma il direttore di Baobab, Alessandro Gandola (nella foto) - Sharm el Sheikh e Marsa Alam restano nettamente le destinazioni più richieste, seguite nell'ordine da Maldive, Kenya e Zanzibar. Appena apriremo le vendite Caraibi capiremo come si collocano nel ranking anche Cuba, Messico e Repubblica Dominicana". Sul fronte delle potenzialità per il futuro, poi, "sicuramente Sharm e Marsa dal punto di vista dei volumi storicamente non hanno confronti e il trend attuale lo conferma"... (continua a leggere sulla digital edition)