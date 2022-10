La playstation di Deli

di Remo Vangelista

Dico la verità, questa storia della playstation è innovativa. Luigi Deli, ceo di Volonline (guida anche l’idea di rinascita di Teorema) in un servizio che compare oggi su TTG Today spiega infatti che: “la playstation può essere un mio concorrente. Perché non lavoro nel mondo dei viaggi ma in quello del tempo libero”. Poi ognuno è libero di pensare cosa vuole, perché Volonline frequenta ampiamente il mercato dei viaggi.

Però un fondo di verità esiste nell’affermazione di Deli. Forse una provocazione perché il manager qualche riga dopo nell’articolo sottolinea che “il mondo vive di cambiamenti profondissimi, ma non si deve fare trasportare dall’onda”. Perché la 'play' non è più innovazione tecnologia ma qualcosa che vive dentro molte case per molte ore del giorno.