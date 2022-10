Star Clippers: via libera ai viaggiatori non vaccinati

Star Clippers aggiorna i protocolli anti-Covid. La compagnia accetterà anche i passeggeri non vaccinati, rimuovendo per quelli vaccinati l'obbligo di test antigenico pre-imbarco.

Le modifiche, come riporta ttgmedia.com, entreranno in vigore per Royal Clipper sulla rotta da Barbados a Panama il 5 novembre, per Star Clipper (rotta Barbados-Panama) il 19 novembre e per Star Flyer a St Maarten il 26 novembre.



Come accennato, i viaggiatori senza vaccinazione dovranno fornire il risultato negativo di un test antigenico effettuato entro 48 ore dall'imbarco o un test Pcr effettuato entro 72 ore dall'imbarco. Non saranno ritenuti validi test a domicilio o autotest. Agli altri clienti è chiesto di mostrare la prova del vaccino prima dell'imbarco.