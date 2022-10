Costa Toscana fa rotta su Emirati e Oman

Nuovo itinerario per Costa Toscana. Per l'inverno 2022-23 l'unità salperà per un itinerario di una settimana con scali di due giorni e una notte a Dubai, Muscat e Abu Dhabi, con volo dall'Italia.

Una delle principali novità è il soggiorno prolungato; inoltre nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno.



"Il nuovo itinerario prevede anche un importante aggiornamento dei protocolli sanitari - si legge nella nota Costa -, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con QR code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco. I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test".