Mondiali Qatar, Msc Opera diventa un hotel di lusso per i tifosi

Dal 19 novembre al 19 dicembre i tifosi che si recheranno a Doha, in Qatar, in occasione dei prossimi Mondiali di calcio potranno alloggiare a bordo di Msc Opera.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Msc Crociere e il Supreme Committee for Delivery & Legacy del Qatar, in base alla quale la nave diventerà un vero e proprio hotel per i tifosi unendosi a Msc World Europa e Msc Poesia. Msc Opera, con 1075 cabine, offre saloni e luoghi d’intrattenimento, una serie di ristoranti, una spa, una palestra, piscine e vasche idromassaggio lungo i suoi nove ponti. L’alloggio può essere prenotato per un minimo di due notti tramite Msc Crociere o attraverso la propria agenzia di viaggi.