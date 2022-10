Egitto classico e crociere sul Nilo, le novità di Mapo Travel al TTG Travel Experience

Mapo Travel potenzia l'offerta sull'Egitto e sceglie la vetrina del TTG Travel Experience per presentare al trade le novità della programmazione. "Siamo pronti adesso per lanciare l'Egitto classico con Il Cairo e le crociere sul Nilo in abbinamento con il mare.

"Una combinazione che incanterà tutti" sottolinea la general manager Barbara Marangi, precisando che Sharm el Sheikh "è una meta molto apprezzata dai clienti Mapo" e che il team "ha arricchito i pacchetti di esperienze di qualità e attività sul territorio".



Le vendite di quest'anno consentiranno intanto all'operatore pugliese di chiudere il 2022 con un fatturato in crescita del 25% rispetto 2019.



Per quanto riguarda l'estate, la “sorpresa” della stagione è stata la Turchia, “emersa con forza”, spiega Marangi, nonostante lo “scenario di difficoltà” delineatosi con l'aumento delle bollette energetiche. Oltre alla Turchia, le prenotazioni dell'autunno sono ora trainate dalle proposte benessere ed esperienziali in Italia, le capitali europee e gli ultimi ingressi Cipro e Sharm.