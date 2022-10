Naar Tour Operator sbarca in Europa e lo fa lanciando un tool dedicato, che supporterà le agenzie ottimizzandone il lavoro, ma anche fornendo suggerimenti e proposte inedite.

A fare da apripista alla nuova programmazione "rigorosamente tailor made" e che verrà presentata a TTG Travel Experience, i city break nelle principali città europee. Ma anche proposte fuori dagli itinerari più battuti come quelle in Lapponia alla scoperta dell'aurora boreale.



“L’avventura che ci porta in Europa - afferma il titolare Frederic Naar (nella foto)- risponde anche a un’esigenza di mercato alla ricerca di un marchio di caratura nazionale sinonimo di esperienza, affidabilità nonché punto di riferimento per l’assistenza al cliente”.



Il debutto nel Vecchio Continente sarà sostenuto da un nuovo tool che, spiega il direttore operativo, Corrado Locatelli, “consente agli agenti di viaggi di prenotare hotel, oppure pacchetti volo più hotel, scegliendo la soluzione più in target con il proprio cliente da un numero selezionato di strutture”. A presiedere il prodotto Europa, la new entry Valentina Bosco, che precisa: “Punteremo ai grandi classici, ma anche alla destagionalizzazione delle destinazioni più conosciute, oltre a proporre nuovi itinerari anche lontani dai più tradizionali circuiti turistici”.



Guardando ai risultati, Naar spiega che le vendite si stanno riallineando ai livelli pre-Covid: “Il fermento di mercato che registriamo in queste settimane si pone sulla scia di un’estate positiva, in cui abbiamo raggiunto il 90% di fatturato rispetto ai livelli del 2019. Il trend è simile per l’intero anno 2022”. A.D.A.