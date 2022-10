Il Gruppo Nicolaus sale a quota tre con le proposte legate a Mauritius e porta sull’isola altri due brand oltre a Valtur: Turchese e Raro. A pochi giorni dall’annuncio dell’ingresso in programmazione del Valtur Mauritius Long Beach, è ora la volta di una struttura a 4 stelle per Turchese e un 5 stelle per Raro.

“Mauritius è una delle mete regine del mare in inverno e che i viaggiatori italiani amano particolarmente – commenta il responsabile prodotto estero Emmer Guerra -. Per questo abbiamo voluto costruire una programmazione articolata, affiancando a un prodotto esclusivo due proposte che sono perfettamente complementari come un quattro stelle che permette di usufruire di un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e un resort cinque stelle di charme, raffinato e pensato per un pubblico alto-spendente che ama la combinazione relax e totale tranquillità”.



Sunrise Attitude

Per quanto riguarda il Turchese la scelta è ricaduta sul Sunrise Attitude, nei pressi della Belle Mare Plage. Come tutti gli hotel del gruppo, Sunrise Attitude è certificato “Travelife Gold” e fa parte del movimento “Positive Impact” avviato dal gruppo, con l’obiettivo di creare un turismo sostenibile proteggendo l'ambiente e sostenendo l'economia e la comunità locale. Attitude Sunrise è un “adults only” che dista circa 1 ora dall’aeroporto internazionale dell’isola.



Le Merdien Ile Mauritius

E’ invece il Le Meridien Ile Mauritius il resort che entra nella programmazione Raro. Con 261 le camere distribuite lungo la spiaggia, che offrono un'eccezionale sensazione di libertà, propone viste mozzafiato sull'Oceano Indiano, tramonti evocativi, ispirazioni continue. L'area Nirvana del resort è, inoltre, riservata esclusivamente ai viaggiatori di età superiore ai 16 anni.