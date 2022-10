Pier Ezhaya rimarrà alla guida di Astoi fino al 2025. Il direttore generale tour operating di Alpitour è stato riconfermato presidente dall’assemblea generale dell’associazione che si è riunita ieri e che ha scelta la via della continuità.

“Ho accettato di ricandidarmi spinto dalla volontà dei soci che hanno espresso questo preciso auspicio in occasione delle consultazioni gestite dalla nostra commissione di designazione – ha commentato Ezhaya -; li ringrazio per aver apprezzato il mio operato e sono consapevole della responsabilità che tale investitura comporta. Desidero sottolineare che il supporto che ho avuto dal board di presidenza, dalla direttrice generale Franceschini e da tutto il consiglio direttivo è stato indispensabile per l’ottenimento dei risultati utili all’intero comparto nei difficili anni di pandemia”.



Le nomine

Il presidente ha poi nominato come vice presidente vicario Andrea Mele, ceo di Mappamondo, mentre l’Assemblea ha eletto Marco Peci, direttore commerciale del Quality Group in qualità di vice presidente elettivo. “Abbiamo tante incognite davanti a noi e non possiamo prevederle tutte, come ci ha insegnato la pandemia – ha proseguito Ezhaya -; ci portiamo via però, al termine di questa lunga crisi, anche una grande certezza ed è quella di aver capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questo settore è coriaceo e forte, si piega ma non si spezza, fa leva sulla passione e sui valori umani che sono intrinseci del nostro mestiere per resistere e difendersi”.



Tornando nel merito delle elezioni risultano eletti nel consiglio direttivo di Astoi: Lorenzo Agati (Wep) Mario Aprea (Ota Viaggi), Davide Catania (Alidays) , Michele Mosca (Guiness Travel), Frederic Naar (Naar TO), Roberto Pagliara (Nicolaus Tour), Stefano Pompili (Veratour), Fabio Savelloni (Idee per Viaggiare), Carlo Schiavon (Costa Crociere), Ludovico Scortichini (Go World), Stefano Maria Simei (TH Resorts), Andrea Vannucci (Sporting Vacanze).



Sono stati eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti di ASTOI, Alessandro Seghi (Gruppo Alpitour), Andrea Angeli (Quality Group), Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour) membri del Collegio dei Probiviri, Francesco Caputo (Inter-StudioViaggi), Mario Di Nicolantonio (Dimensione Turismo), Armanda Vendemini (Boscolo Tours). È stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti del Fondo Astoi, nelle figure di Fabio Piciucchi, Alessandro Seghi (Gruppo Alpitour) e Giuseppe Tanzarella (Nicolaus Tour).