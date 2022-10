Autunno all’insegna del rilancio per Jump. Il tour operator di casa Uvet si prepara a ripartire e ad affrontare la nuova stagione avviando un piano di sviluppo che ha l’obiettivo di incrementare passeggeri e fatturato.

Tra le strategie in campo, c’è innanzitutto una grande attenzione verso la distribuzione, con la creazione di un team multidisciplinare a completa disposizione degli agenti di viaggi. La squadra si compone di addetti booking ed esperti di operativo e commerciale, che andranno a supportare più efficacemente coloro che già utilizzano la piattaforma dinamica di self-booking.



Nuova campagna

Nei piani anche il lancio di una nuova campagna trainata dal claim ‘Jump, il velocista dinamico. Book Easy sempre, Tailor Made quando vuoi!’. Realizzata dall’Ufficio Marketing del Gruppo farà leva sui punti di forza della piattaforma e i vantaggi per le agenzie, tra cui la possibilità di acquistare prodotti già pacchettizzati o creati su misura dall’adv, unitamente alla possibilità di gestire in autonomia la propria redditività, impostando il prezzo di vendita.



Al fianco delle agenzie

Al via anche la stampa di un folder illustrativo e il lancio di una campagna di incentivazione vendite che verrà presentata alle agenzie nel corso dei prossimi webinar organizzati dall’operatore, con programmi meritocratici premianti come il Cashback e il Membership Awards. “Nel corso dell’autunno - anticipa Leonardo Rosatelli (nella foto), coordinatore del progetto Jump - presenteremo anche alcune importanti novità che accompagnano il rilascio dell’ultima release della piattaforma, come l’utile servizio di alert che si attiva in caso di diminuzione del prezzo di un servizio, il servizio di assegnazione dei posti volo direttamente dal portale, la ricerca di tariffe volo pubbliche o negoziate, e ulteriori filtri utili nella ricerca di hotel”.