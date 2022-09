Dal prossimo mese cambia il protocollo per salire a bordo delle navi Msc Crociere. La compagnia ha annunciato le nuove regole per gli ospiti che entreranno in vigore dal primo ottobre.

Per coloro che si imbarcheranno dai porti del Mediterraneo, del Nord Europa, del Mar Rosso, dei Caraibi e delle Antille non sarà più previsto l'obbligo di vaccinazione per il Covid (anche se resta fortemente raccomandata). Inoltre per i passeggeri vaccinati non ci sarà più il bisogno di presentare l'esito negativo del tampone; ma anche questa seconda misura resta consigliata.



L'obbigo del test antigenico o molecolare effettuato entro 48 ore dall'imbarco resta per i clienti che non sono completamente vaccinati, per coloro che sono guariti dal Covid senza nessuna dose di vaccino e per coloro che hanno un'esenzione dal vaccino.



Le regole per Emirati e Qatar

Per coloro che andranno in crociera in Emirati Arabi e Qatar, invece, resta obbligatoria la vaccinazione completa a partire dai 16 anni. Ma anche per queste crociere viene meno l'obbligo del tampone, che resta comunque consigliato. Il test negativo viene invece richiesto ai minori di 16 anni che non hanno ricevuto la vaccinazione completa.



Agli ospiti dai 12 anni in su che si imbarcheranno per una delle partenze Msc World Cruise o Grand Voyages sarà richiesta la vaccinazione completa; dai 5 anni in su, per le medesime partenze, sarà richiesto il test antigenico o molecolare da effettuare entro 48 ore dall'imbarco.