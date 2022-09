Silversea: per la nuova Endeavour 25 itinerari tra Artico e Antartico

Saranno 25 gli itinerary che verranno effettuati dalla nuova Silver Endeavour a partire da maggio del 2023. La nave di lusso Silversea creata per le spedizioni attraverserà le più remote aree di Antartico, Artico e Nord Europa per un totale di 116 destinazioni nell’arco di meno di un anno.

"Con servizi di spedizione all'avanguardia, il più alto rapporto spazio-ospite del settore e il principale team di esperti a bordo – commenta Conrad Combrink, svp of expedition, destination and itinerary management -, Silver Endeavour offrirà le esperienze più arricchenti per gli ospiti nelle destinazioni più straordinarie del mondo, mentre viaggiano in un comfort senza pari. Silver Endeavour rappresenta l'impegno di Royal Caribbean Group e Silversea Cruises a spingere i confini nei viaggi; è la nave più avanzata della sua classe".



Nella primavera estate del prossimo anno la nave attraverserà le isole britanniche, l’Islanda e i territori artici per poi spostarsi verso Sdu in inverno alla scoperta dell’Antartico e delle isole Falkland.