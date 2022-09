To Destinations sbarca sulle isole Comore

Nuova meta per To Destinations. Il player propone la trade italiano le isole Comore, con una serie di itinerari tra relax e avventura per scoprire anche le destinasioni meno battute dai circuiti del turismo organizzato.

Diverse le soluzioni a disposizione dei clienti, come riporta un comunicato stampa, con tour di diversa durata, dalle proposta 4 giorni/3 notti fino al 14 giorni/13 notti.



Oltre a soggiorni e itinerari sono disponibili anche viaggi pr appassionati di trekking e di diving, per venire incontro alle esigenze dei diversi target di viaggiatori che si rivolgono alle agenzie.