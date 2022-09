L’inverno di Oltremare-Caleidoscopio: Capodanno a prezzo finito

Capodanno a prezzo finito. Così Oltremare-Caleidoscopio rilancia sull’inverno. L’operatore ha alzato il velo sulla prima serie di partenze speciali 2022/2023 proponendo un ventaglio di pacchetti viaggio a data e prezzo fisso e finito, dedicato a chi è alla ricerca di soluzioni uniche, senza sorprese e complete di tutti i servizi.

Cuore della programmazione sono la Thailandia, le Maldive, Cuba, Mauritius, Dubai e la Turchia, destinazioni che saranno servite con voli dai principali aeroporti italiani.



“La nostra filosofia è progettare viaggi completi, agevoli da proporre quanto ricchi nei contenuti e competitivi nel prezzo – spiega in una nota il responsabile operativo del progetto, Claudio Frolli -. Il successo registrato in estate delle nostre Partenze Speciali sottintende che la domanda è in crescita e la nostra proposta di pacchetti vuoto-pieno è in linea con le esigenze di agenzie e clienti. A dirla tutta – continua - siamo proiettati già verso il 2023, con una gamma davvero ampia che sarà presentata a breve. In questa fase finale dell’anno ci concentriamo sui classici soggiorni mare, proposti impacchettati con diversi livelli di strutture alberghiere, senza rinunciare agli approfondimenti culturali come a Cuba e in Turchia”.