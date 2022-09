Sicilia, al via il bando per progetti di turismo sostenibile

Si chiuderà il prossimo 14 ottobre la finestra per l’invio delle domande per il bando Restart Med! destinato agli operatori del turismo basati in Sicilia.

Rivolto ai fornitori di prodotti turistici sostenibili realizzati nel territorio regionale e lanciato nell’ambito del progetto ‘REvitalization of Sustainable Tourism Across Regions in The MEDiterranean’ – di cui è capofila il il Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli -, il bando mette a disposizione delle imprese finanziamenti tra i 5 e i 15mila euro, riporta il Giornale di Sicilia.



Le risorse hanno come obiettivo quello di supportare le aziende richiedenti nella promozione delle proprie attività.