Chiara Ferragni e il team di The Blonde Salad a bordo di Costa Toscana per un team building trip

Ha avuto una vasta eco anche sui canali social il team building trip a bordo di Costa Toscana che ha visto come protagonisti Chiara Ferragni e nove membri dello staff della sua azienda, The Blonde Salad. Tre giorni che sono stati condivisi dall’imprenditrice e fashion icon sul proprio canale instagram, che conta oltre 27 milioni di follower, e ripresi anche sui canali di Costa Crociere.

Il gruppo nel corso dell’evento ha avuto modo, dopo la partenza da Ibiza, di visitare la Città delle arti e delle Scienze di Valencia, mentre a bordo si sono susseguiti momenti esperienziali di varia natura, tra cui una lezione privata di pilates nella palestra di Costa Toscana, rigorosamente vista mare.



“Costa è protagonista di un’altra iniziativa davvero speciale, in linea con l’approccio sempre più moderno e dinamico del nostro brand – ha commentato Francesco Muglia, vp global marketing -. Siamo orgogliosi e felici di aver ospitato Chiara Ferragni, una delle personalità italiane più influenti al mondo, a bordo di Costa Toscana. Lo siamo particolarmente per il taglio originale dell’iniziativa, un off site durante il quale Chiara ha potuto godere, insieme al team di The Blonde Salad, delle esperienze offerte dalla nostra ammiraglia, a bordo della nave e a terra”.