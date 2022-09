CaboVerdeTime: estate positiva, ma preoccupazione per il caro carburante

Nella prima stagione estiva dopo la chiusura forzata, CaboVerdeTime ha ottenuto risultati soddisfacenti. Come testimonia Pietro Dusi, responsabile commerciale del t.o., “dal primo luglio, ricominciato il collegamento diretto da Bergamo con l’isola di Sal, sono riprese anche le nostre proposte, che per la stagione estiva hanno registratoi un riempimento del 100%. Sempre indispensabile il supporto delle agenzie di viaggi, canale di vendita fondamentale per l’operatore”.

Sono circa 300 le agenzie che, con Caboverdetime, hanno sottoscritto un contratto diretto. Oltre a queste il t.o. collabora attivamente con i network Bluvacanze e Gattinoni e proprio in queste settimane sono in partenza alcuni eductour a loro dedicati. In partenza anche, a fine settembre, un viaggio con le agenzie top partner di Cbt.



Unica nota amara in questa estate di ripresa il ‘caro carburante’. “Abbiamo optato per una politica che fosse totalmente a vantaggio dei clienti e la decisione è stata quella di assorbire noi il costo – anche molto oneroso – dato dall’aumento del carburante. Questo, è inutile nasconderlo, ha ovviamente inciso sulla nostra marginalità. Ma non abbiamo ritenuto corretto che ricadesse su chi, dopo due anni di stop, ha scelto le nostre proposte, favorendo il ritorno del turismo sull’isola di Sal”.



Una soluzione però che certamente non può - in vista anche dell’inverno e dei nuovi aumenti – durare per molto tempo, motivo per cui l’operatore, insieme ad altre realtà della filiera turistica, sta facendo sentire la sua voce, affinché si possa giungere a un’intesa.