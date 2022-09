L'intrattenimento secondo Msc: ecco le new entry di Msc World Europa

Tre nuovi spettacoli in stile concerto nella polifunzionale Luna Park Arena; cinque nuove produzioni teatrali in scala reale nel World Theatre; quattro esperienze a tema nel Panorama Lounge e mostre dal vivo a sorpresa in tutta la nave. Sono solo alcune delle nuove opzioni di intrattenimento proposte da Msc World Europa, la nuova ammiraglia di Msc Crociere e la nave più avanzata dal punto di vista ambientale.

Divertimento interattivo

La nuova Luna Park Arena è un luogo di intrattenimento multifunzionale da 300 posti che servirà per la proiezione di film, giochi, attività per bambini e diverse feste a tema. Durante il giorno, la struttura ospiterà una varietà di attività per tutte le età, e di notte tre concerti interattivi che uniscono tecnologia e immagini per creare esperienze uniche per gli ospiti.



"Il nuovissimo intrattenimento interattivo a bordo di Msc World Europa - spiega Steve Leatham, Global Head of Entertainment di Msc Crociere - sarà diverso da qualsiasi altra proposta che i nostri ospiti abbiano mai sperimentato, combinando tecnologia futuristica e luoghi unici appositamente progettati”.



Il palcoscenico principale a bordo, il World Theatre, presenterà cinque nuovi spettacoli teatrali incentrati su esplorazione, viaggi, mare, teatro e sostenibilità e a poppa la Panorama Lounge offrirà esperienze a tema musicale prima dello spettacolo.