La parola d'ordine? "Differenziarsi dai competitor, offrire un'esperienza di viaggio più immersiva e non necessariamente legata al karma delle sette notti". Francesco Paradisi, senior business development manager di Norwegian Cruise Line, riassume così la nuova rotta seguita della compagnia sul mercato italiano.



Una svolta raccontata a TTG Italia in occasione della crociera inaugurale di Norwegian Prima, la capostipite di sei navi di nuova generazione pensate per portare l'esperienza di navigazione a un livello superiore. "Abbiamo scelto di spingere di più sulla formula delle dieci notti e collocarci così su un segmento differente rispetto al mass market... (continua sulla digital edition)