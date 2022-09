Shiruq e VisitMalta incontrano il trade a Genova e Verona

Shiruq e Mta – VisitMalta proseguono nel piano di presentazione al trade. Prossime tappe del roadshow ‘Malta: caleidoscopio di storie, oltre i luoghi comuni’ saranno Genova e Verona.

"Una narrazione inedita e avvincente, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi oltre gli stereotipi e presentare l’arcipelago maltese nei suoi aspetti culturali più peculiari - spiega Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq, che ha coordinato i due eventi -. La presenza del t.o. nelle due città fornirà anche occasioni di dialogo e formazione per le agenzie di viaggi del territorio”.



Mercoledì 14 settembre avrà inizio il Silver Economy Forum, l’evento di riferimento in Italia per il settore della Silver Economy. Un contenitore specializzato all’interno del quale sono in dialogo istituzioni, imprese, professionisti, accademici e associazioni rivolti al target over 50. Shiruq sarà presente per l'intera durata della manifestazione, dal 14 al 16 settembre, presso l'area espositiva di Palazzo Principe, e sarà protagonista, insieme a VisitMalta, della conferenza storico-culturale dedicata all'arcipelago, a cura di Cristina Schena e dell'archeologo Alessandro Fumagalli.



Giovedì 15 settembre Shiruq sarà presente a Verona, sulla scia del Salone mondiale del turismo for World Heritage Sites, al workshop b2b organizzato da Wte dedicato ai siti patrimonio mondiale Unesco. Nella stessa giornata, alle ore 18,30 presso Villa Brasavola de Massa di Piazza Cittadella, il t.o. e VisitMalta saranno i protagonisti del talk culturale dedicato all'arcipelago, a cura di Cristina Schena e Piero Pasini, storico e divulgatore culturale.