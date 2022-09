La nuova casa di Idee per Viaggiare, fra design e murales

Idee per Viaggiare ha aperto la sua nuova sede, che si caratterizza non solo per le maggiori dimensioni rispetto a quella attuale, cosa che sosterrà la crescita del business dell’operatore, ma anche e soprattutto per essere collocata in un edificio che unisce storia e contemporaneità.

La nuova ‘casa’ di IpV è stata costruita da Ugo Bisacchi nel 1932, e nel 1943 divenne una scuola professionale per fotografi ed elettricisti. Sottoposta a un totale restyling durato 3 anni, dal 2001 al 2004, è stata trasformata senza perdere il suo carattere unico e ha mantenuto la facciata originaria. E proprio la facciata è una delle parti più interessanti della struttura: collocata nel quartiere Ostiense, a pochi passi dal famoso Gazometro, ospita un grande e coloratissimo murales realizzato nel 2017.



Si tratta di un’opera da Omino71 e Mr. Klevra per festeggiare i 25 anni della Cartoon Network. I due artisti, ognuno con il proprio stile, hanno reinterpretato la Creazione di Adamo. Anche all’interno dell’edificio si possono ammirare alcuni lavori dei due artisti. Un vero e proprio museo di arte contemporanea.



La nuova sede, in via dei Magazzini Generali, è composta da 4 piani fuori terra e due soppalcati oltre ad una autorimessa al piano terra con accesso diretto da Via Acerbi.



Al piano terra ci sono reception, uffici e servizi; il primo, secondo e terzo piano sono ad uso uffici con servizi ad ogni piano; il layout interno è misto, esistono zone open space e zone con piccoli ambienti chiusi. I soppalchi sono utilizzati come sale riunioni ed archivi.



Le terrazze al primo e terzo piano sono attrezzate per eventi e come aree break.