Bahamas: 1 milione di crocieristi nel primo trimestre

Decisa ripresa delle crociere per le Bahamas. Nel primo trimestre del 2022 il settore ha generato 1 milione di arrivi, con un netto incremento rispetto all'anno precedente, che da gennaio a dicembre aveva fatto registrare 1,1 milioni di crocieristi.

Il traguardo del recupero sul 2019, quando erano scesi dalle navi 5 milioni di turisti, è ancora lontano, ma la strada è tracciata, come riporta un comunicato del Ministero del Turismo dell'arcipelago.



Tra gli investimenti in arrivo per il comparto, i 200 milioni di dollari per la costruzione di un molo a Grand Bahama per ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi di Carnival Cruise Line. "Oltre a questo progetto - prosegue la nota -, la compagnia crocieristica si è impegnata nello sviluppo pianificato dell’isola di Little San Salvador, sede dell’Half Moon Cay di Holland American Line: anche qui s’intende ingrandire il porto, compresa l’aggiunta di un molo in grado di ospitare navi più grandi".



Ma gli impegni riguardano anche Nassau, con 300 milioni di dollari per la riqualificazione del porto crocieristico.