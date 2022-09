Debellini, TH Resorts: “Estate molto positiva, è l'inverno che preoccupa”

“Abbiamo fatto un 42% in più rispetto al 2019 ed è un dato provvisorio perché c’è ancora davanti circa un mese di stagione. Un anno importante, positivo per il turismo”. Queste le cifre che Graziano Debellini, presidente di TH Resorts, rivela per dipingere il quadro di una stagione che definisce “enormemente positiva” grazie alla fortissima risposta del mercato delle vacanze e delle famiglie “nonostante il Covid non sia stato del tutto debellato - osserva in un’intervista a Adnkronos/Labitalia - e nonostante le difficoltà nel mercato del lavoro causate proprio dal coronavirus sul settore del turismo”.

La corsa dei prezzi

Tutto bene dunque? Non proprio, dal momento che sulla prossima stagione invernale pesa l’incognita della corsa dei prezzi dell’energia e delle materie prime. “Siamo di fronte a una situazione molto grave, che ci preoccupa e in cui è evidente che ci sono delle speculazioni - sottolinea -. Noi siamo riusciti sull'energia elettrica, attraverso l'accordo sulle rinnovabili con il Gruppo Dolomiti, a contenere l'aumento dei costi. Questo ha avvantaggiato il nostro Gruppo con le sue 30 strutture in Italia".



La strada giusta, per lui, è una sola: il tetto al prezzo del gas. "Capiamo che c'è la guerra in Ucraina - evidenzia Debellini -, ma non capiamo perché non ci sia una guida in Italia e in Europa capace di mettere un limite, un tetto, all'impazzimento del prezzo del gas. Questa è la cosa sconcertante. Perché nessuno riesce a mettere mano su questo tema? Il credito d'imposta non risolve il problema. E quindi a fronte del bellissimo risultato di questa estate noi abbiamo una preoccupazione enorme per i prossimi mesi".