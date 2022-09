di Amina D'Addario

Si continuerà a viaggiare. Ma le vacanze saranno ancora una volta last minute e sempre più “mini” per far fronte al caro bollette. E mentre i disservizi e le cancellazioni dei voli non saranno più un problema, saranno piuttosto la scarsità di posti e le tariffe alte le nuove emergenze del trasporto aereo. Dopo un’estate che ha riportato i turisti nelle spiagge e nelle città d’arte, sono gli operatori ad accendere i riflettori su un autunno che, secondo i pareri rilasciati a Repubblica, non segnerà ancora il tanto atteso ritorno alle abitudini del pre-pandemia.

"I dati italiani - spiega il presidente di Fto, Franco Gattinoni - sono consolanti e sono andate molto bene regioni come Puglia, Sicilia e Sardegna, certo sempre restando sotto i valori del 2019. Vediamo ora cosa accadrà in settembre e ottobre: prevediamo un boom dell'Egitto, che ha un ottimo rapporto qualità prezzo, e anche i tanti weekend al mare che sono facili da prenotare all'ultimo minuto".



Lungo raggio

E sul lungo raggio? Se la ripresa delle richieste lascia ben sperare, si continuerà però a fare i conti con tariffe aeree alle stelle e “una ridotta capacità dei posti”, evidenzia il vicepresidente di Astoi, Andrea Mele, sottolineando che “la domanda di chi vuole o deve viaggiare è comunque alta” e che le compagnie “non pensano proprio a ridurre i prezzi dei biglietti".



Hotel al bivio

A un bivio, invece, le strutture ricettive che, a causa dell’impennata dei costi energetici, devono ora decidere se restare aperte. Una difficoltà concreta secondo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca: "Finché un albergo è pieno il costo dell'energia si compensa e i ricavi superano i costi ma se cambiano le proporzioni cosa succederà?”.



A pesare, poi, il ridotto potere d’acquisto di molte famiglie che, osserva la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, “avevano pianificato un budget vacanze autunnali o invernali, e ora dovranno rinunciare perché con quei soldi dovranno pagare le bollette".