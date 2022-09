La nave da crociera più grande del mondo potrebbe essere demolita prima di aver effettuato il suo primo viaggio in mare. È probabilmente questo il destino di Global Dream 2, lunga 342 metri con 20 ponti, un enorme parco acquatico all’aperto e un cinema.

La società che l’ha realizzata, la MV Werften, ha dichiarato bancarotta all’inizio di quest’anno e da tempo sta cercando un acquirente per il colosso dei mari appena terminato. Ma non riesce a trovarlo, si legge sul Messaggero.



La Global Dream II sarebbe stata, in termini di capacità passeggeri, la più grande nave da crociera del mondo. L'attuale record è detenuto dalla Royal Caribbean "Wonder of the Seas" che può ospitare 6.988 passeggeri a bordo.



In mancanza di acquirente la nave è destinata a essere smantellata e svenduta a pezzi.