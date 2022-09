Rccl collega le navi a Starlink di SpaceX: connettività iperveloce su tutte le flotte

Entro la fine del primo trimestre 2023, tutte le flotte di Royal Caribbean Group saranno collegate a internet attraverso Starlink di SpaceX, il sistema di rete satellitare di Elon Musk.

Una vera rivoluzione per i passeggeri di Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Silversea Cruises, che avranno connettività a banda ultra larga, con alta velocità e copertura pressoché totale.



"Questa tecnologia fornirà una connettività internet rivoluzionaria a bordo delle nostre navi, migliorando l'esperienza di crociera sia per gli ospiti che per l'equipaggio – dice Jason Liberty, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean Group su TravelDailyNews - . Migliorerà e consentirà attività a larghezza di banda più elevata come lo streaming video e attività come le videochiamate. L'utilizzo di Starlink è un esempio della nostra continua attenzione all'innovazione e all'eccellenza per i nostri ospiti e il nostro equipaggio".



Internet più veloce e affidabile renderà anche più facile per gli ospiti e il personale rimanere in contatto con il lavoro, la famiglia e gli amici, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.