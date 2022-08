Carnival Luminosa da novembre in rotta da Brisbane

Carnival Cruise Line ha annunciato che sono aperte le prenotazioni per la stagione inaugurale della nuova nave Carnival Luminosa, che debutterà da Brisbane, in Australia, il 6 novembre 2022 prima di riposizionarsi per il servizio stagionale da Seattle all'Alaska dal prossimo maggio.

Come riporta Traveldailynews, quando Carnival Luminosa arriverà in Australia, sarà l'ultima nave Carnival ad essere decorata con la nuova livrea. La nave avrà un design ‘a imbuto’ che ricorda quello delle navi originali di Carnival come Mardi Gras, Carnivale e Festivale.

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Carnival Luminosa nella nostra flotta e di iniziare le nostre crociere da Brisbane, seguite da itinerari esclusivi in Alaska - ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival Cruise Line -. Per far sentire davvero Luminosa parte della famiglia Carnival Cruise Line, stiamo aggiungendo la nuova livrea al suo scafo, ovviamente e manterremo il suo design a imbuto come tributo al passato".



Carnival Luminosa salperà per itinerari stagionali da Brisbane dal 6 novembre 2022 al 13 aprile 2023. Proporrà crociere di tre e quattro giorni verso famosi porti australiani per una breve vacanza; crociere di sei e sette giorni sulla Grande Barriera Corallina e sul Pacifico meridionale; viaggi più lunghi da 8 a 11 giorni verso destinazioni come Noumea e Lifou Isle in Nuova Caledonia, Port Vila e Mystery Island a Vanuatu e Papua Nuova Guinea, Fiji e Nuova Zelanda. Fra le opportunità anche un viaggio transpacifico durante il riposizionamento a Seattle.



Da Seattle, Carnival Luminosa salperà per un programma di quattro mesi in Alaska con 17 partenze di crociere do sette giorni e crociere di sei e otto giorni verso porti come Juneau, Ketchikan, Sitka, Skagway, Icy Strait Point. Completando la stagione in Alaska, Carnival Luminosa effettuerà un altro viaggio transpacifico di ritorno a Brisbane, fermandosi in destinazioni esotiche tra cui Kushiro, Aomori, Tokyo, Hiroshima e Nagasaki in Giappone, così come Puerto Princesa, nelle Filippine e Bitung, Indonesia.