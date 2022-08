Carnival alleggerisce le regole per i non vaccinati: sufficiente il tampone fai da te su molte destinazioni

A partire dal 6 settembre, Carnival Cruise Line consentirà ai passeggeri non vaccinati di effettuare un semplice tampone fai da te prima di salire a bordo della maggior parte delle proprie crociere.

È questa la decisione presa dalla compagnia che, sulla scia della riduzione delle restrizioni anti-Covid, ha stabilito che per gli itinerari da 15 notti o meno, basterà appunto un test 'casalingo' se non immunizzati.



Questa regola però non vale qualora la nave dovesse toccare porti in destinazioni come Bermuda, Canada, Grecia e Spagna, dove è invece richiesto un tampone eseguito da un professionista sanitario. Dunque, come riporta travelweekly.com, salvo queste eccezioni, gli ospiti dovranno mostrare il risultato negativo del test via VeriFly o durante le procedure di imbarco.



Infine, i non vaccinati non saranno più obbligati a sottoscrivere un'assicurazione di viaggio, eccetto per chi si reca a Bermuda e alle Fiji, Paese dove l'assicurazione è indispensabile per tutti i passeggeri.

Gaia Guarino