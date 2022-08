easyJet Holidays lancia la collezione di hotel eco-certificati

easyJet Holidays rafforza il suo impegno green lanciando una nuova collezione di hotel eco-certificati. Le strutture incluse nel network saranno identificate da un motivo a foglia verde e avranno tutte la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (Gstc) o soddisferanno comunque i criteri di ecosostenibilità identificati dallo stesso Gstc per gli hotel.

"Ce lo chiedono i clienti"

Un passo inevitabile per il tour operator, come spiega Matt Callaghan, easyJet holidays’ Customer & Operations Director: “Dalle nostre stesse ricerche - spiega a TravelMole - è emerso come la sostenibilità sia un fattore importante quando si prenota una vacanza, con i consumatori che stanno cercando di ridurre il proprio impatto sull'ambiente".



Nel settembre 2021 il tour operator è diventato membro del Gstc e incoraggia tutti i suoi partner alberghieri a ottenere la certificazione entro il 2025. I clienti potranno identificare le strutture certificate grazie alla creazione di una nuova pagina web chiamata ‘vacanze sostenibili’, che li aiuterà nella scelta degli alberghi più green inseriti nella programmazione del tour operator.